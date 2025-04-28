Для прориву на квадроциклах: у ДПСУ розповіли, як росіяни 'промацують' певні ділянки кордону

Закріпившись, росіяни очікують на підкріплення для того, щоб розширити зону бойових дій.

Окупанти промацують певні ділянки українського кордону, щоб прорватися на квадроциклах у глиб території нашої держави. Про це в етері телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, ворог намагається малими штурмовими групами на квадроциклах швидко просунутися якомога далі на території Україну, зокрема на Сумщині.

"Найбільш активно це на напрямку населених пунктів Басівка та Журавка. Але бачимо, що ворог промацує й інші відтинки, де також планує застосовувати таку тактику заходу малих штурмових груп. В окремих випадках це робиться з застосуванням квадроциклів", - розповів речник.

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Як додав Демченко, якщо таке просування вдається, росіяни сходять з квадроциклів та намагаються закріпитися, тримаючи вже якусь свою позицію. Прикордонник сказав:

"Вони очікують на підкріплення для того, щоб спільно розширити зону бойових дій вже на території України. Але звісно, що наші оператори безпілотних засобів, артилеристи роблять все для того, щоб ворог не міг максимально глибоко просунутися на територію України, навіть використовуючи квадроцикли".

Війна в Україні - наступ росіян

Як писав УНІАН, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони України зірвали наступ РФ на Сумську область. За його даними, інтенсивні бої тривають в районах поблизу державного кордону та на території РФ. Військо окупантів намагається вибити Сили оборони з території Курської області РФ та захопити прикордонні території Сумщини. Втім, як запевняє Сирський, реалізації плану Москви заважають підрозділи ЗСУ, які в черговий раз зірвали наступ ворога на цьому напрямку.

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