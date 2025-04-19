Перед Великоднем збільшився пасажиропотік на кордоні.

За минулу добу державний кордон України перетнули понад 109 тисяч осіб. З них 70 тисяч в'їхали до країни, а 49 тисяч виїхали.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, пункти пропуску, де фіксується найінтенсивніший рух: "Шегині", "Краківець", "Рава-Руська". Менше навантаження – у "Нижанковичах", "Смільниці", "Грушеві" та "Угриневі". При цьому в пункті пропуску "Шегині" триває ремонт, через що можливі затори.

Зазначається, що для пришвидшення оформлення на кордоні працюють додаткові прикордонні наряди, збільшено кількість змін та встановлено додаткові місця для перевірки документів. У ДПСУ очікують, що збільшення пасажиропотоку триватиме й після свят.

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"Рекомендуємо планувати маршрут заздалегідь та обирати менш завантажені пункти пропуску. Бажаємо безпечної дороги та спокійних Великодніх свят", - додали в ДПСУ.

Західний український кордон

8 квітня на кордоні України та Угорщини відкрили новий пункт пропуску "Велика Паладь - Нодьгодош", який призначений для автомобільного та пасажирського сполучення. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що цей КПП має збільшити річну пропускну здатність українсько-угорської ділянки західного кордону на понад 70 тис. легкових авто і 220 тис. пішоходів.

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