Армія РФ хоч і має суттєву перевагу в кількості артилерійських систем, просто завдає масованих ударів по мирних містах.

Голова об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі високо оцінив рівень опанування українськими артилеристами західної зброї, а також застосування цих навичок у бою проти переважної сили агресора.

Про це Міллі сказав на пресбрифінгу за підсумками третьої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі, передає "Укрінформ".

"Я скажу так: українська артилерія, навички українських артилерійських підрозділів є дуже-дуже добрими", - підкреслив Міллі.

Він зауважив, що ЗСУ добилися серйозного ефекту на полі бою з використанням гаубиць M777, які надали США разом із союзниками. "І ми очікуємо, що вони українці так само опанують системи HIMARS", - сказав генерал.

За його словами, армія РФ хоч і має суттєву перевагу в кількості артилерійських систем, просто завдає масованих ударів по мирних містах. "Росіяни вдаються до хаотичного вогню, який не завжди досягає ефекту у військовому плані", - вказав Міллі.

Американський генерал висловив переконання, що ЗСУ використовують артилерію набагато професійніше: "Українці ведуть бої в дуже ефективний спосіб - як щодо застосування тактики, так і ведення вогню, а також маневрів".

Як відомо у Брюсселі в середу відбулася третя зустріч Контактної групи з питань оборони України, так званий "Рамштайн-3". Зустріч зібрала представників оборонних відомств близько 50 країн.

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