З початку року до її лав вступили 16,5 тисяч юнаків та дівчат.

Через шалені втрати окупантів РФ намагається сформувати нову партію гарматного м’яса для продовження кроволиття й руйнування. Збираються відправити на війну дітей – так звану "Юнармію" з окупованого Криму.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова.

Зокрема омбудсменка повідомила про розширення російської дитячо-юнацької мілітарної організації "Юнармія" у регіонах, що межують з Україною. З початку року до її лав вступили 16,5 тисяч юнаків та дівчат, створено 85 нових загонів.

Загалом же склад юнармійського руху лише на півдні країни та в тимчасово окупованому Криму – 194 тисячі юнаків та дівчат, що перевищує кількість збройних сил РФ, пущених в дію у війні з Україною.

У планах рашистів проведення Армійських міжнародних ігор 2022 року, де будуть готувати молодь до справжньої війни.

Разом з тим Денісова наголосила, що пропагуючи вступ до лав армії цивільного населення тимчасово окупованих територій, РФ порушує закони та звичаї війни, визначені Женевською конвенцією 1949 року про захист цивільного населення під час війни, Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні", – закликала Денісова.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українські захисники ліквідували понад 19 тисяч окупантів. З початку повномасштабного вторгнення російські загарбники втратили від 15 до 20% бойової потужності.

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