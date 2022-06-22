Зараз мобільне покриття є лише у 20% регіону.

На окупованій Херсонщині росіяни обіцяють до кінця липня повернути мобільний зв’язок.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Зруйновані вежі мобільного зв'язку планують повністю відновити на Херсонщині до кінця липня. Наразі покриття регіону зв'язком становить 20%.

На Херсонщині вже майже місяць не працює зв'язок. Із 30 травня українські оператори мобільного зв'язку, інтернет-послуг та телефонії почали фіксувати спочатку перебої, а потім повне відключення зв'язку у Херсонській області.

Держспецзв’язку констатувало, що найближчим часом відновити зв’язок у області не вдасться, оскільки відповідне обладнання перебуває під повним контролем окупаційного режиму та російських військових.

Нагадаємо, жителів тимчасово окупованого Херсона закликають евакуюватися. Українці можуть виїхати навіть через Крим. Особливо важливо евакуюватися сім'ям з дітьми.

Військовий експерт Олег Жданов оптимістично оцінює шанси ЗСУ звільнити Херсон до кінця літа.

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