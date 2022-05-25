У Запоріжжі в результаті обстрілів, здійснених окупантами зранку у середу, 25 травня, загинула одна особа, а три - були поранені.
За попередніми даними, лише у приватному секторі були пошкоджені 62 будинки, повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.
"Щодо ранкових прильотів по обласному центру. Наразі відомо щодо однієї загиблої та трьох поранених внаслідок вранішніх ворожих обстрілів м. Запоріжжя…", - зазначили в ОВА.
Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська вдерлися на територію України. Спочатку супротивник скидав бомби на військові об'єкти, а потім обстрілював і мирних людей, зокрема, в Запоріжжі.
12 травня супротивники поцілили в заповідну частину острова Хортиця, виникла пожежа. У результаті обстрілу не виявили руйнувань інфраструктури.
25 травня стало відомо, що вороги о 05:13 випустили по Запоріжжю чотири крилаті ракети, одну з них збила українська протиповітряна оборона.
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