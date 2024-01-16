Російські пілоти іноді давали зрозуміти, що їм не подобається, коли за ними спостерігають.

З наближенням другої річниці російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року журналісти отримали рідкісний доступ на борт гігантського літака Airborne Warning and Control System, або AWACS.

З 26 військовими і журналістом на борту, він здійснив 10-годинну розвідувальну місію з центральної Франції в повітряний простір Румунії і назад, вдивляючись електронними очима в південну Україну і Чорне море, в окупований Росією Крим і далі, пише AP.

Регулярні спостережні польоти разом з патрулюванням винищувачів, наземними радарами, ракетними батареями та іншими технічними засобами, що є в розпорядженні НАТО, утворюють те, що командир французької ескадрильї AWACS назвав "щитом" проти будь-якого потенційного поширення агресії.

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"Метою, звичайно, є відсутність конфлікту і стримування... Нам потрібно показати, що у нас є щит, показати іншим країнам, що НАТО - це колективна оборона. І ми тут не для конфлікту. Ми тут, щоб показати, що ми присутні і готові", - каже командир екіпажу Рішар.

Підполковник зазначив, що вони можуть виявляти літаки, БПЛА, ракети і кораблі.

"Це, безумовно, стосується і України, особливо коли ми знаходимося на кордоні", - сказав Рішар.

Російські пілоти іноді давали зрозуміти, що їм не подобається, коли за ними спостерігають.

"Ми знаємо, що вони бачать нас, вони знають, що ми бачимо їх. Скажімо так, це свого роду діалог між ними і нами", - говорить другий пілот французького літака майор Ромен.

За словами дослідника з лондонського оборонного аналітичного центру Royal United Services Institute Джастіна Бронка, російська влада "дуже не любить" цю здатність НАТО стежити за ходом війни в Україні. Крім збору "розвідданих в режимі реального часу, якими можна поділитися з українськими партнерами", літаки також збирають інформацію про те, як російські війська діють в реальності.

"Тому, звичайно, росіяни розлючені", - сказав Бронк.

Літаки НАТО на допомогу Україні

Восени минулого року військовий Альянс НАТО задіяв третій за рахунком борт для стеження за армією Росії, передислокувавши до узбережжя Румунії літак-розвідник Lockheed EP-3e Aries II з позивним FE45.

13 жовтня повідомлялося, що Пентагон підняв з натовських баз американські літаки Boeing P-8A Poseidon і Bombardier Challenger 650 для ведення розвідки за територіями тимчасового окупованого Криму і південних областей України.

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