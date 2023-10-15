У повітряному просторі Румунії помічений літак-розвідник Lockheed EP-3e Aries II, заявила моніторингова група.

Військовий Альянс НАТО задіяв третій за рахунком борт для стеження за армією Росії, передислокувавши до узбережжя Румунії літак-розвідник Lockheed EP-3e Aries II з позивним FE45.

13 жовтня повідомлялося, що Пентагон підняв з натовських баз американські літаки Boeing P-8A Poseidon і Bombardier Challenger 650 для ведення розвідки за територіями тимчасового окупованого Криму і південних областей України. За даними моніторингової групи "Крымский ветер". сьогодні до них приєднався борт Lockheed EP-3e Aries II.

Його виліт з авіабази Чаніа на острові Крит зафіксував портал відстеження авіаперельотів Flightradar (літак-розвідник підняли у повітря о 11:50 за українським часом).

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Слідом за цим літак зафіксували у повітряному просторі Румунії.

"EP-3e є стандартним літаком радіоелектронної розвідки великого радіусу дії авіації ВМС США", - наголошується в повідомленні.

ВМС ЗСУ підірвали російський корабель "Павел Державин"

Нагадаємо, 12 та 11 жовтня ВМС ЗСУ спільно з розвідниками Служби безпеки України завдали ударів по кораблях РФ у тимчасово окупованому Севастополі (Крим). Зокрема, 12 жовтня стало відомо про атаку на малий ракетний корабель проекту 21631 "Буян-М", а напередодні вдалося підірвати сторожовий корабель Чорноморського флоту РФ "Павел Державин".

Сьогодні речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив, що "Павел Державин" отримав пошкодження й був передислокований армією РФ у Новоросійськ.

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