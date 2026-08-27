РФ вдарила по торговельному центру в Харкові: є загиблий та постраждалі

Внаслідок атаки загинув 40-річний чоловік.

Військові армії РФ атакували безпілотником торговельний центр в Основ'янському районі Харкова, відомо про одного загиблого, є постраждалі. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог атакував безпілотником торговельний центр в Основ'янському районі Харкова. Наразі відомо про одного загиблого 40-річного чоловіка. Ще четверо людей постраждали", - розповів посадовець.

За його інформацією, на місці працюють усі екстрені служби. Зокрема, підрозділи ДСНС ліквідують наслідки на місці ворожого влучання. Проводиться евакуація людей.

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Тим часом мер Харкова Ігор Терехов повідомив про трьох постраждалих внаслідок удару, один з них перебуває у вкрай тяжкому стані.

Як поінформували в Харківській обласній прокуратурі, за попередніми даними, російська армія застосувала безпілотник типу "Герань-4 Сікер" із меш-модемом, який використовується для керування БПЛА в режимі реального часу. Будівля гіпермаркету зазнала пошкоджень.

За даними правоохоронців, внаслідок атаки поранено п’ятьох людей – троє жінок та двоє чоловіків.

Також у прокуратурі підтвердили загибель одного чоловіка.

"Загиблий і постраждалі – відвідувачі", - розповів начальник управління Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко.

Удар по ТЦ у Кривому Розі: деталі

21 серпня РФ вдарила безпілотниками по торговельному центру "Сонячна галерея" в Кривому Розі. Внаслідок атаки загинули 16 людей, поранено понад 100.

За інформацією міністра внутрішніх справ Івана Вигівського, директорові одного з супермаркетів торговельного центру було оголошено про підозру за фактом службової недбалості.

За його словами, попри застереження місцевої влади щодо припинення роботи під час повітряних тривог, цей об’єкт продовжував працювати. Значну кількість загиблих виявили саме там.

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