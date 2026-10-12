Росіяни вдарили по Харкову, постраждали 11 людей, - ОВА

Троє людей зазнали поранень, у решти – гостра реакція на стрес.

Російські окупанти завдали удару по Харкову, в Київському районі міста постраждали 11 людей. Про це повідомив Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА.

"До 11 людей зросла кількість постраждалих через удар ворога по багатоповерхівці в Київському районі. Троє людей зазнали поранень, у решти – гостра реакція на стрес. Усім надали медичну допомогу на місці", - зазначив він.

Також очільник ОВА заявив, що було ще одне влучання Київському районі - ворожий дрон упав на територію приватного домоволодіння.

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"Пошкоджено паркан і скління вікон. Інформація про постраждалих не надходила", - додав Синєгубов.

Удари РФ по Харкову

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня армія РФ вдарила по Харкову керованими авіаційними бомбами, внаслідок чого загорілися склади та пошкоджені житлові будинки. Загибли п’ять осіб, десятки – постраждали.

Влучання були зафіксовані у Слобідському районі.

2 жовтня російські окупанти також завдали удару керованими авіаційними бомбами по Харкову, внаслідок чого повністю зруйновано житловий будинок. Через цю атаку двоє людей загинули, майже 30 постраждали.

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