Обстріл стався близько 05:10.

Уранці російські окупанти обстріляли Харківську область, унаслідок чого загинула 73-річна жінка.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, обстріл смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району стався близько 05:10.

"Пошкоджено житловий будинок. Загинула 73-річна жінка. На місці працюють екстрені служби", - написав він.

Синєгубов додав, що протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

Зокрема, під вогнем були Куп'янськ, Петропавлівка, Ветеринарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори, Шийківка, Чернещина та інші населені пункти. Унаслідок обстрілів було пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Крім того, Синєгубов повідомив, що піротехніки ДСНС за минулу добу знешкодили 89 вибухонебезпечних предметів.

У Харківській області розглянули примусову евакуацію населення

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Харківська ОВА поінформувала про проведення апаратної наради під головуванням Синєгубова, на якій обговорювалося питання можливої обов’язкової евакуації населення з наближених до бойових дій населених пунктів Куп'янського району Харківської області через загострення обстановки.

Зазначалося, що вирішується питання щодо проведення обов’язкової евакуації з 53 населених пунктів району. Орієнтовно евакуації підлягає понад 11 тисяч людей, в тому числі примусовій евакуації – 600 дітей. Евакуйовані будуть забезпечені тимчасовим житлом на безпечніших територіях.

10 серпня Куп’янська міська військова адміністрація повідомила, що на деокупованих територіях Куп'янського району оголошено про початок обов'язкової евакуації населення.

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