Всі постраждалі в стані середньої тяжкості.

У середу, 8 березня 2023 року, Нікопольський район Дніпропетровської області потерпав від ворожих обстрілів з важкої артилерії та "Градів". Росіяни вдарили по Марганецькій, Червоногригорівській громадах та Нікополю.

Як заявив у своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, унаслідок обстрілу російськими окупантами Нікополя постраждали шестеро людей.

"Постраждали шестеро людей, з них двоє – діти. Всі постраждалі – з Нікополя. Це 11-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. А ще три жінки та один чоловік. Їм від 40 до 74 років. Всі в стані середньої тяжкості", – зазначив Лисак.

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Голова ОВА також нагадав, що в місті були пошкоджені 24 приватні будинки, один з них загорівся. Пожежу рятувальники вже загасили. Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено сім господарських споруд, 20 сонячних панелей, чотири лінії електропередач та два газогони.

"У решті громад, які сьогодні потрапили під ворожий вогонь, минулося без постраждалих. Усюди наслідки атак уточнюються", – написав Лисак.

Обстріли українських міст: останні новини

8 березня російські окупаційні війська вдарили по Авдіївці Донецької області. В результаті ворожої атаки було зруйновано будівлю заводоуправління Авдіївського коксохімічного заводу. Під уламками опинилися декілька людей.

6 березня масованого удару з боку російських окупантів зазнало селище Козача Лопань у Харківській області. Минулося без постраждалих, проте пошкоджені приватні будинки та будівля ліцею.

Крім того, ворог збільшив кількість обстрілів на Луганщині. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що від посилилися атаки на Білогорівку.

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