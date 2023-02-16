Внаслідок обстрілу пошкоджене промислове підприємство, зруйновано сім приватних будинків, ще 30 пошкоджені.

У Павлограді внаслідок нічної ракетної атаки загинула одна людина, ще семеро дістали поранень. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Жахлива ніч у Павлограді. О третій годині після опівночі, коли люди мирно спали в своїх домівках, ворог вдарив ракетами по місту. Загинула 79-річна жінка. Попередньо, семеро людей постраждали", - зазначив він.

За даними Лисака, двох поранених госпіталізували - 79-річного чоловіка та 37-річну жінку - їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

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Внаслідок обстрілу пошкоджене промислове підприємство - там виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали.

Також зруйновано сім приватних будинків, а ще 30 пошкоджено. "Наслідки атаки уточнюються", - додав голова ОВА.

Ракетний удар по Україні сьогодні

Як повідомляв УНІАН, вночі сьогодні, 16 лютого, російські окупаційні війська завдали по території України масований ракетний удар.

За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові знищили 16 із 32 випущених ворогом ракет.

Декілька крилатих ракет Х-22 досягли своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури.

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