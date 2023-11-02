Юрій Ігнат зазначив, що окупанти намагаються заховати озброєння від ЗСУ.

Російські окупанти намагаються заховати свою техніку далі від лінії фронту після того, як Україна отримала ракети ATACMS. У Повітряних силах очікують таку ж реакцію на передачу Києву винищувачів F-16.

"Якщо з'являються засоби ураження з відповідним радіусом дії і технічними характеристиками, то противник повинен якось реагувати - це очевидно", – розповів спікер ПС ЗСУ Юрій Гнат в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти намагаються врятувати техніку та озброєння, тому виводять її із зони потенційного ураження.

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"Це стосується також тих крилатих ракет, які ми отримали. Ми бачили в Криму наслідки, так сталося і з російським флотом, який відійшов на бази Новоросійська і так далі. Тому якщо в Україні з'являються засоби, які можуть дістати противника, то противник буде на це реагувати", - зазначив військовий.

При цьому він вказав, що подібну реакцію варто очікувати від росіян, коли Україна отримає F-16.

Ракети ATACMS для України - що відомо

У вересні ЗМІ повідомляли, що Україні передали ракети ATACMS. Після першого використання снарядів, президент України Володимир Зеленський заявив, що зброя "зарекомендувала себе".

Крім того, після перших "прильотів" ATACMS російські окупанти намагалися перебазувати авіацію з території Криму. Також після удару по Бердянську загарбники перекинули авіацію на інші аеродроми.

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