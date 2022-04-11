Росіяни втратили 725 танків, 1 тисячі 923 бойові броньовані машини.

Втрати особового складу окупантів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сягнули близько 19,5 тис. осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, з 24 лютого ворог втратив 725 танків, 1 тис. 923 бойові броньовані машини, 347 артилерійських систем, 111 РСЗВ, 55 засобів ППО, 154 літаки, 137 гелікоптерів, 1 тис. 387 одиниць автомобільної техніки, 7 кораблів/катерів, 76 цистерн з ПММ, 119 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 25 одиниць спецтехніки та 4 пускові установки ОТРК/ТРК.

Зазначається, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Як відомо, Росія вторглась на територію України вранці 24 лютого, супроводжуючи наступ авіаударами по військових об’єктах.

Після невдалих спроб захопити столицю війська агресора зосередилися на терорі місцевого населення. Повідомляється про випадки розстрілів, зґвалтування, переслідування й катування у низці тимчасово захоплених окупантами міст і сіл.

Наприкінці березня розгромлені українськими захисниками ворожі сили були змушені покинути Київську і Чернігівську області. Наразі обидва регіони зачищені від армії РФ.

Російське командування перегруповує війська для наступу зі сходу. Розвідка вважає, що РФ спробує захопити Маріуполь і рухатися далі на південь.

При цьому наступ в районі Донбасу, за інформацією радника глави ОП Олексія Арестовича, вже почався.

Вас також можуть зацікавити новини: