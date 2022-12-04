Гранати загарбники скидають на українських військових з дронів. Щоб вберегтися і утримувати позиції, морпіхи МВС ЗСУ працюють у засобах хімічного захисту.

Російські окупанти використовують проти українських військових на сході заборонені хлорпікринові гранати "К-51".

Про це повідомляє прес-служба Війсково-морських сил ЗСУ у Telegram.

"Держава-терорист використовує заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати "К-51". Хлорпікринові гранати з дронів окупанти скидають на наших захисників на сході. Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів, морпіхи утримують свої позиції у засобах хімічного захисту", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що навіть в таких умовах бійці продовжують протидіяти підступному ворогу, і до яких би терористичних методів не вдавалися російські загарбники, морські піхотинці з ще більшим завзяттям будуть їх знищувати.

Хімічна зброя Росії: граната К-51 - характеристики

8 листопада 2022 року Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України заявило, що російські загарбники могли застосувати хімічні гранати у Донецькій області.

14 листопада прикордонники підтвердили застосування російськими окупантами хімічної зброї у Донецькій області.

К-51 розроблена в 1970-ті роки в СРСР. Після початку горіння запалу відбувається реакція всередині гранати: речовина, що горить, підвищує тиск усередині корпусу і вибиває дно гранати, розпорошуючи хмару хімічної речовини.

Противник, який потрапив у аерозольну хмару, без протигаза не здатний чинити опір і вести вогонь, оскільки руки рефлекторно тягнуться до обличчя, аби протерти очі. Дихальні шляхи пронизує задишка з кашлем, носові пазухи заповнює слиз.

Застосування хімічних засобів боротьби з заворушеннями (зокрема, речовин сльозогінної дії) "як засіб ведення війни" заборонено Конвенцією про хімічну зброю та Женевським протоколом 1925 року.

Такі гранати використали російські терористи під час боїв за термінали Донецького аеропорту в 2015 році. Тоді було неодноразово помічено застосування російськими бойовиками сльозогінного отруйної речовини проти українських захисників.

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