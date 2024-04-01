Голова Харківської ОВА поки не озвучив місце влучання і попередив про загрозу повторного удару.

Росіяни завдали новий удар по Харківщині сьогодні близько 10.30 ранку і знову уражено об’єкт цивільної інфрастуруктури. Про це повідомив в ефірі телемарафону Єдиних новин голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"По Люботинській громаді Харківського району завдано ударів. І знову цивільна інфрастуруктура. Поки не називаємо об’єкт. За нашою інформацією по цьому напрямку постраждалих немає. Однак маємо ще проводити перевірки. Тим більше, що загроза є повторного удару", - прокоментував він.

Синєгубов нагадав, що вчора вночі ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі міста Харків, внаслідок чого є руйнація інфраструктури, житлових будинків, постраждав вородогін.

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Очільник ОВА зауважив, що ведеться робота по відновленню енергопостачання в місті та області, але коли це закінчать – терміни відмовився називати. За його словами, заживити споживачів Харківщини планується від енергопідприємтсв сусідніх областей.

"Ми дуже обережні щодо термінів та строків щодо відновлення. Тим більше за нами спостерігає і ворог. Тому ми говоримо завжди: люди, ви фактично побачите світло у себе безпосередньо в оселях. Можемо повідомити, що дійсно, для стабілізації ситуації ми застосовуємо гарфіки відключень. Ми намагаємося скоротити термін, коли у людей немає електроенергії вдома. Однак досить важко, бо енергогенеруючі підприємства, які ми мали по області, дужде сильно зруйновані. Наразі проводимо роботи, щоб прийняти електроенергію із сусідніх, суміжних областей. Однак, це досить важко. Маємо запускати і промисловість, і міський трансопрт. І нарзі у нас фактично дефіцит електроенергії від 100 до 200 МегаВАтт по області, включаючи місто Харків", - розповів Синєгубов.

Своє чергою Харківська обласна прокуратура повідомляє, що 1 квітня близько 10:15 збройні сили РФ завдали ракетний удар по м. Люботин. "Пошкоджено обʼєкт цивільної інфраструктури. За попередніми даними, атака була здійснена ракетою типу С-300", - йдеться у повідомленні.

Також сьогодні приблизно о 10:00 російська армія завдала авіаудар по м. Купʼянськ. Отримала поранення 57-річна жінка. Пошкоджено навчальний заклад та житлові будинки. Попередньо, російські війська скинули на місто авіабомбу, повідомила прокуратура.

Ворожі обстріли Харківщини: останні новини

Російські загарбники від початку повномасштабної війни б'ють по Харкову та області з різних типів озброєння. Зокрема 22 березня під час масованого обстрілу вони знищили ТЕЦ і всі трансформаторні підстанції у обласному центрі. 27 березня стало відомо, що окупаційні війська вперше з 2022 року атакували Харків авіабомбами.

У неділю, 31 березня, близько 22.00 російська загарбницька армія завдала удару по Харкову. Міський голова Ігор Терехов повідомив про "приліт" поряд з житловою забудовою в центральному районі Харкова. Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова у Шевченківському районі. Пошкоджено цивільні приміщення та автівки, ніхто з людей не постраждав.

У оприлюдненому сьогодеі виданню "Ліга" інтерв’ю Терехов сказав, що у Харкові зруйнована практично вся критична інфраструктура. За його словами, для відбудови зруйнованого росіянами в місті потрібно вже більше ніж 10 мільярдів доларів.

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