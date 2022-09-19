Мішенню стали об’єкти інфраструктури.

У ніч на 19 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Зафіксовано вісім "прильотів".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру. Наразі відомо про вісім прильотів. Попередньо, знову мішенню стали об’єкти інфраструктури", - повідомив він.

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При цьому голова ОВА зазначив, що інформація щодо постраждалих з’ясовується.

"Дотримуємось правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації", - додав Старух.

Виконувач обов'язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив у своєму Telegram-каналі, що, за попередньою інформацією, окупанти вдарили по двом об‘єктам інфраструктури.

У соцмережах повідомляли, що у деяких районах зникло світло. Пізніше стало відомо, що електропостачання відновили, однак ще не всюди.

Раніше у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що російські загарбники намагаються укріпити першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях.

Як повідомляв УНІАН, посланник Папи Римського Конрад Краєвський потрапив під обстріл під час поїздки в Запорізьку область.

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