Ворог має проблеми з нестачею окремих видів боєприпасів для РСЗВ та артилерії.

З метою утримання тимчасово захоплених територій російські окупанти намагаються укріпити першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"З метою утримання тимчасово захоплених територій ворог намагається укріпити першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях - переміщує резерви зі складу підрозділів 3 армійського корпусу, а також залишки підрозділів, які були виведені з Харківського напрямку", - мовиться у дописі.

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Водночас, через порушення Силами оборони України логістичного забезпечення окупантів, підрозділи збройних сил Росії, що виконують завдання уздовж лінії зіткнення, мають проблеми з нестачею окремих видів боєприпасів для реактивних систем залпового вогню та артилерії, додали у Генштабі.

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ в ході контрнаступу на Харківському напрямку звільнили вже близько 8 тис. 500 квадратних кілометрів території.

Всього лінія фронту розстягнулася на 2500 кілометрів, з них 1200 - активні бойові дії.

На Донецькому напрямку Сили оборони продовжують успішно відбивати атаки противника, зокрема в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка.

В результаті контрнаступу на півдні захисники взяли під вогневий контроль майже всю Херсонську область. ЗСУ витісняють угруповання ворога шляхом точних ударів по логістичних шляхах, що забезпечують постачання противника боєприпасами і технікою.

У зв'язку з військовою поразкою під Харковом росіяни вже кілька днів прицільно б'ють по критичній інфраструктурі України. 14 вересня були атаковані гідротехнічні споруди в Дніпропетровській області. У Кривому Розі спостерігається підняття рівня місцевої річки, жителів кількох районів евакуюють.

З початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже 53 650 окупантів, знищено тисячі одиниць ворожої техніки.

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