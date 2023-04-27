Ірина Осадча була "матір'ю" установи й до останньої миті захищала українську культуру, намагаючись зберегти експонати музею від ракетних обстрілів, але врешті загинула.

У вівторок, 25 квітня, армія РФ під час обстрілу Куп'янська (Харківська область) знищила місцевий краєзнавчий музей разом з частиною колективу та директором установи Іриною Осадчою.

Новину про загибель Ірини та співробітниці музею Олени Водоп’янової вже підтвердив Департамент культури та туризму Харківської обласної державної адміністрації.

Колеги жінки у соціальних мережах згадали про внесок Ірини у збереження культурної спадщини України та розповіли, що саме завдяки її діяльності музей зміг зберегти основи своїх колекцій та фондів, які щоденно були на межі знищення через обстріли ворога під час окупації регіону. Про це розповіла експертка Українського культурного фонду Наталія Буйнова у Facebook.

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"Під час окупації їй вдалося заховати цінні експонати, особливо українські стародавні сорочки у різних людей. Ви тільки уявіть цей жах і рівень ризику, ходити по місту, домовлятися про збереження експонатів. Я вважаю, що це є приклад героїзму у сфері культурної спадщини, музейної справи і просто як громадянки", - написала вона.

Також про внесок директора у захист експозиції згадала музейниця з Харкова Ольга Сошникова. За її словами, директор музею боролася за "життя" установи до останнього, вона загинула у своєму робочому кабінеті.

"Під час повномаштабного російського вторгнення Куп'янськ майже відразу окупували й до вересня 2022 року він був під окупацією. Ірина Анатоліївна робила все можливе, щоб врятувати музейні предмети. Після звільнення, продовжила цю важливу роботу з рятування нашої культурної спадщини. До сьогодні...", - згадує вона.

Росіяни вдарили по Куп'янську 25 квітня

Нагадаємо, що 25 квітня ворожа армія вкотре обстріляла Харківську область ракетами С-300. Тоді масштабних руйнувань зазнало місто Куп'янськ. Повідомлялося, що внаслідок теракту Росії загинули дві жінки, ще 10 українців отримали поранення.

Про знищення краєзнавчого музею та загибель його директора повідомив президент України Володимир Зеленський. Він підкреслив, що ворог має на меті знищити всю культурну спадщину та історію нашої держави.

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