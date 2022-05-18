Ворожі послання орієнтовані на те, аби мелітопольці погодилися на співпрацю із загарбниками.

Російські загарбники завозять до окупованого Мелітополя Запорізької області російських пропагандистів-"шептунів".

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Запорізької обласної військової адміністрації.

За словами місцевих жителів, заслані "гості" намагаються посіяти в думки містян кілька меседжів, зокрема:

"На початку війни влада здала місто",

"Україна кинула Мелітополь, саме тому не проходить евакуація, не виплачуються заробітні плати",

"Коли до Мелітополя прийдуть ЗСУ, то місто буде розбомблене".

"Звісно, всі ці ворожі послання орієнтовані лише на те, аби мелітопольці погодилися на співпрацю із загарбниками та перестали довіряти легітимній українській владі", - повідомляє ОВА.

Як повідомляв УНІАН, ситуація в окупованому Мелітополі погіршується. Росіяни почали збирати особисті дані жителів міста.

Водночас у місті було виявлено два трупи, які, за даними ЗМІ, можуть бути "високопоставленими" окупантами, а до їх смерті, ймовірно, причетні місцеві "партизани". Згодом в ОВА повідомили, що "партизани ліквідували російських військових високого рангу".

"Окупанти цю ситуацію намагаються приховати. Але саме сьогодні в місті російські військові посилено перевіряли приватний транспорт, ймовірно, в пошуках партизан", - зазначається в повідомленні.

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