Міський голова Іван Федоров припустив, що окупанти збирають особисті дані жителів Мелітополя в рамках підготовки до "якогось референдуму".

Ситуація в окупованому Мелітополі погіршується, росіяни почали збирати особисті дані мешканців міста.

Про це мер міста Іван Федоров повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"На жаль, ситуація у місті з кожним днем стає все напруженішою. Декілька днів тому росіяни розпочали у бібліотеці збирати списки людей. Вони це роблять під благим наміром - кажуть, що у зв'язку з тим, що 80% мешканців міста є безробітними, вони збирають анкетні дані про освіту, вік, щоб допомогти з роботою. Але ми розуміємо, що таким чином вони намагаються відновити реєстр тих жителів, які залишилися у Мелітополі, щоб надалі використовувати це", - сказав він.

При цьому Федоров припустив, що окупанти збирають особисті дані жителів міста в рамках підготовки до "якогось референдуму".

За його словами, з перших днів окупації російські військові викрадають жителів Мелітополя і застосовують до них фізичне насильство.

Також мер додав, що окупанти почали розграбовувати матеріальну базу заводу "Гідромаш" та планують використовувати місцевий завод автотракторних запчастин для ремонту своєї техніки.

Як повідомляв УНІАН, Мелітополь з 25 лютого перебуває під контролем військ РФ.

Раніше мер Мелітополя Федоров заявив, що найголовнішим проблемним питанням для жителів міста є дефіцит харчових продуктів. Також рівень безробіття у місті перевищує 80%.

Вас також можуть зацікавити новини: