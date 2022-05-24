Жінки в Росії зізнаються, що готові "пробачити" Путіну загибель своїх чоловіків на війні проти України за 5 мільйонів рублів компенсації. Саме отриманням грошей росіянки обґрунтовують своє мовчання навіть після загибелі рідних у кривавій путінській війні.
Про це розповіла в інтерв'ю журналістці Катерині Гордєєвій мати російського військового-контрактника Таманської дивізії Вадима Колодія - Тетяна.
За її словами, цим росіянкам наплювати на те, що буде з іншими загиблими та їхніми матерями.
"У чатах, в яких я перебуваю, в тому числі, Таманської дивізії, одна з мам сказала, що "Путін оцінив життя мого сина в 5 мільйонів. Навіщо мені далі рухатися, просторікувати, якщо я отримаю ці гроші?". Я кажу: а інші діти? А сироти? Там скільки сиріт загинуло 20-річних?", - каже мати російського окупанта.
"Вона готова за 5 мільйонів пробачити смерть сина?" - здивовано перепитала журналістка Гордєєва.
"Так", - відповіла їй Тетяна Колодій.
"А ти не хочеш іншим мамам допомогти? Тим дітям допомогти? Вона каже - "ні"", - розповідає росіянка про спілкування з однією з матерів загиблих окупантів.
Сама ж Колодій вже "п'ять разів поховала" свого сина. Їй заявили, що її син загинув, проте тіло не видали і повідомляють суперечливу інформацію про долю військового.
"Я його п'ять разів ховала", - каже вона і додає, що вірить, що син живий.
За словами жінки, її син - Вадим Колодій - усвідомлено вибрав службу за контрактом в армії РФ і збирався здобувати вищу військову освіту.
За контрактом, за словами мами окупанта, їм платили 27 тисяч рублів на місяць і обіцяли ще 40 тисяч на місяць "під час відрядження". Жінка стверджує, що її син не знав, що їх відправляють в Україну.
Раніше в Генштабі повідомили, що з початку війни Росія втратила в Україні 29 тисяч особового складу та тисячі одиниць техніки.
Більшість росіян підтримують злочинний режим Путіна і розв'язану ним криваву і безглузду війну в Україні. Так, наприклад, сім'я 21-річного російського окупанта Вадима Шишимарина, якого в Україні засудили до довічного покарання за розстріл беззбройного мирного жителя, відмовляється визнавати його провину, хоча сам він вже її визнав. Родичі вбивці хочуть, щоб його "просто повернули додому".