Російський солдат на суді вже визнав провину в розстрілі мирного жителя України.

Сім'я 21-річного російського окупанта Вадима Шишимаріна відмовляється визнавати його провину, хоча сам він вже визнав, що розстріляв беззбройного мирного жителя в Україні. Родичі вбивці, над яким 18 травня пройшло перше судове засідання, хочуть, щоб його "просто повернули додому".

Про це в Facebook розповіла журналістка Ірина Ромалійська, якій вдалося поспілкуватися з родиною окупанта.

Батько Шишимаріна, з яким зв'язалася журналістка, називає розв'язану РФ війну в Україні "спецоперацією" і намагається виправдати свого сина тим, що той нібито не знав, куди його відправили. Чоловік, зі слів матері окупанта, не брав участь у його вихованні, але спілкується з солдатом.

"Вони рядові склади, вони що, знали, куди вони йдуть? Не знаю. Вони знали про це, не знали. Мені це невідомо", - говорив батько окупанта.

Крім цього, він хоче, щоб його сина "просто відправили додому", тому що той нібито "навоювався".

"Додому, щоб його відправили. Він навоювався, він не воював. В рамках чого? Просто додому, скоріше додому. Поверніть його, як полоненого, обміняйте", - заявив чоловік, син якого розстріляв мирного беззбройного українця.

Бабуся Шишимарина називає суд над окупантом "жахом і маячнею", а також зазначає, що "це ж війна". Жінка вражає своїм цинізмом і намагається виправдати онука тим, що на війні "трапляється всяке".

"На війні можуть вбити. Але це ж війна йде! Всякі випадки можуть бути!... Ну він же служить! Він же не сам поїхав туди!... Ну він же військовий, як він відмовиться! Він же не один туди поїхав, правда?",- заявила бабуся російського солдата.

Вона так само як і батько вбивці, хоче, щоб Шишимаріна "повернули живим і здоровим". Бабуся окупанта намагалася не говорити про війну і приховувала свою позицію, стверджуючи, що нібито не розбирається в політиці.

Сім'я Шишимаріна відмовляється визнавати, що він вбивця. Родичі окупанта намагаються цинічно виправдати його вчинок.

Суд над окупантом: що відомо

Вадим Шишимарін став першим російським військовим, який постав перед українським судом.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня російський окупант розповів СБУ як власноруч розстрілював мирне населення в Сумській області. Там зазначили, що це одне з перших зізнань російських загарбників, яке вдалося отримати в ході тривалої і кропіткої роботи української спецслужби.

11 травня до суду передано обвинувальний акт відносно російського військового-командира відділення в\ч 32010 "4 танкова Кантемирівська дивізія Московської області", який вбив мирного жителя на Сумщині.

18 травня окупант Шишимарін на суді визнав провину в розстрілі мирного жителя Україна. Йому загрожує від 10 років до довічного ув'язнення.