В нашій державі ліквідували офіцера РФ, який командував парашутно-десантною ротою 106-ої парашутно-десантної дивізії, зазначили у ЗСУ.

В України під час війни з РФ ліквідували капітана російської армії Олександра Вигуляра.

Знищений капітан був командиром парашутно-десантної роти 106-ої парашутно-десантної дивізії армії Росії, йдеться на сторінці у Facebook СтратКом ЗСУ.

"Олександр Вигуляр три місяці тому під Вязьмою разом зі своєю ротою реконструював "Вяземську повітряно-десантну операцію", але при зустрічі з українськими воїнами це не допомогло", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію.

Спершу ворог бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти. Пізніше супротивники пішли у наступ на сході України.

Захисники України давали гідну відсіч росіянам.

10 травня очільник розвідувального управління Міністерства оборони США - генерал-лейтенант Скотт Берр'є, сказав, що в Україні знищили до 10 російських генералів.

Генштаб ЗСУ повідомляв, що станом на 29 травня на нашій Батьківщині ліквідували близько 30 150 ворогів.

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