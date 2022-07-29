У США розкритикували військові плани Росії та її стратегічні невдачі.

Російська армія приречена на поразку в Україні через необдумані спроби швидко поповнити свої сили на тлі величезних втрат.

Про це заявив екс-командувач Сухопутних сил США у Європі, генерал у відставці Марк Гертлінг, пише Newsweek.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого десятки тисяч російських окупантів були ліквідовані або поранені.

"Як багатьом відомо, якщо відновлення/регенерація підрозділів, які зазнали втрат, відбувається поспішно або виконується неправильно, це експоненційно шкодить моральному духові та боєздатності. Це стоїть вище за неефективну логістику в приріканні армії на крах... Отже, в Росії це теж відбувається", - сказав Гертлінг.

Зазначається, що російські окупанти намагаються відновити свої війська за рахунок незлагоджених підрозділів, які повністю виснажені та до того ж не хочуть бути на полі бою.

Адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс також розкритикував військові плани Росії та її стратегічні невдачі.

"Поки це триває, росіяни просто демонструють дуже слабке бажання покращуватися. Це стосується не лише невдалої логістики, вони також продовжують скоювати явні військові злочини; їхні бойові плани сміховинно погані", - сказав Ставрідіс.

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко.

Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні нібито є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

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