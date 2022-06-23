Російські пропагандисти активізувалися напередодні саміту "Великої сімки".

Центр протидії дезінформації при РНБО попереджає, що російська пропаганда за допомогою японського парламентаря Мунео Судзукі намагається схилити Україну до перемовин з РФ.

Як зазначили в ЦПД, напередодні саміту G7, який відбудеться в Німеччині 26 червня, Росія через лояльних політиків ще активніше намагається схилити Україну до перемовин

Зокрема, у цьому окупантам допомагає Мунео Судзукі. 22 червня у коментарі російському пропагандистському виданню "РИА Новости" він поклав на Україну провину за те, що Росія розв’язала повномасштабну війну.

За його словами, "Київ відповідальний за невиконання Мінських угод".

"Така заява японського політика - продовження його риторики про те, що Україні слід терміново капітулювати. 16 червня видання Yahoo News Japan опублікувало статтю Судзукі, в якій політик заявив: якщо Україна не може воювати без допомоги Заходу, "почесна капітуляція важлива для збереження життів". Ця заява отримала шквал критики з боку японського суспільства, яке підтримує територіальну цілісність України", - наголошують в ЦПД.

Нагадаємо, американський військовий стратег Едвард Люттвак активно просуває російську ідею референдуму на Донеччині та Луганщині як єдиний варіант завершення війни.

Раніше у Центру протидії дезінформації при РНБО України назвали імена лояльних західних "експертів", через яких РФ намагається просувати наратив про свою "неминучу" перемогу та необхідність Україні йти на поступки.

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