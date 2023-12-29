Він пояснює, що таким є наслідок масованих атак Росії по Україні.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат стосовно заходу у повітряний простір Польщі невпізнаного повітряного об’єкту з території України зауважує, що "це не є чимось новим".

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо інформації про те, що у повітряний простір Польщі з території України сьогодні вранці зайшов невпізнаний повітряний об’єкт.

"Як бачите, величезні атаки. Тобто багато летить в повітрі усього. Масована атака. І такі випадки трапляються вже не вперше. Ми бачили проліт кілька місяців тому чи ще влітку і коментували вже про це, що залітають навіть на територію Румунії ракети. І ударні БпЛА, зокрема там падають, і уламки, і так далі", - зауважив Ігнат.

Відео дня

Так само, додав він, це відбувалося минулого року і на території Польщі.

"Тому це не є чимось новим. В результаті таких масованих атак таке може траплятися. Ворог атакує наші приграничні території, зокрема й на заході. Це і Львівська область, і Франківська, і так далі. Тому таке можливе", - сказав речник.

Він підкреслив, що це ще один знак та сигнал для партнерів України, що нашу країну потрібно посилити необхідною кількість засобів протиповітряної оборони, аби вона стала "щитом" між країною-агресором Росією та Європою, захистила себе та їх.

Ракетний удар РФ по Україні 29 грудня - головні новини

29 грудня Росія здійснила масштабну атаку на Україну. Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України було знищено 114 повітряних цілей: 27 ударних БпЛА Shahed-136/131 та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

У повітряний простір Польщі з боку України увійшов невпізнаний об’єкт, через це її лідер Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовими.

Вас також можуть зацікавити новини: