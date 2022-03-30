Колону зупинили окупанти по дорозі, після довгих годин переговорів енергодарівці повертаються назад.

Окупанти не пропустили евакуаційну колону з Енергодара до Запоріжжя.

Про це в Telegram повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

"У нас невтішні новини щодо евакуаційної колони з Енергодара, яка вирушила сьогодні на Запоріжжя по оголошеному зеленому коридору. Ситуація, на жаль, повністю аналогічна вчорашній. Успішно проїхавши Дніпрорудний, потім колона легкових автомобілів так і не змогла пройти Василівку. Далі людей не пропустили. Після довгих годин переговорів, надій і очікування колона все ж повертається назад", - написав Орлов.

Він зазначив, що в колоні їхали мирні громадяни, серед яких багато дітей.

Евакуація з Енергодара:

29 березня 2022 року окупанти не пропустили евакуаційну колону з Енергодара.

Війна проти України: