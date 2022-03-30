Окупанти не пропустили евакуаційну колону з Енергодара до Запоріжжя.
Про це в Telegram повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.
"У нас невтішні новини щодо евакуаційної колони з Енергодара, яка вирушила сьогодні на Запоріжжя по оголошеному зеленому коридору. Ситуація, на жаль, повністю аналогічна вчорашній. Успішно проїхавши Дніпрорудний, потім колона легкових автомобілів так і не змогла пройти Василівку. Далі людей не пропустили. Після довгих годин переговорів, надій і очікування колона все ж повертається назад", - написав Орлов.
Він зазначив, що в колоні їхали мирні громадяни, серед яких багато дітей.
Евакуація з Енергодара:
29 березня 2022 року окупанти не пропустили евакуаційну колону з Енергодара.
Війна проти України:
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