Не дочекалися "зеленого коридору" близько 70 автобусів і вантажівок, які виїхали із Запоріжжя.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що сьогодні окупанти не пропустили в області жодної гуманітарної колони.

Про це ввечері Старух написав у Telegram.

"Орки сьогодні не пропустили жодну евакуаційну колону!!! Не дочекалися "зеленого коридору" близько 70 автобусів і вантажівок, які виїхали із Запоріжжя! Не змогли приїхати до Запоріжжя авто з Енергодару! Не змогли приїхати до Запоріжжя колони з Бердянська!" - зазначив він.

Водноча Старух додав, що переговори щодо гуманитарних коридорів тривають і українська сторона докладає максимальних зусиль для того, щоб люди доїхали до міст призначення.

Як писав УНІАН, віце-прем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що на сьогодні (29 березня) погоджено три гуманітарних коридори.

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