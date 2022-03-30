Крім офіційного бота, є сайт підтримки та звичайні телефонні лінії.

В Україні створено офіційний Telegram-бот @Evacuation2022_bot і сайт для тих, кому потрібна допомога в евакуації.

Про це повідомляє заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Крім чат-бота, є ще сайт підтримки. Там можна використовувати не тільки інструменти чат-бота, але і звичайні телефонні лінії... Саме в чат-боті це найбільш зручно, все автоматизовано і є можливість відразу додати певні матеріали, локацію, контакти, для того, щоб з людиною, яка потребує допомоги, зв'язалися представники Координаційного центру. Цей центр зараз діє спільно з Міністерством реінтеграції та Асоціацією районних та обласних рад", - сказав він.

За словами Бондаренка, люди вже почали отримувати допомогу через новий чат-бот.

"За вчора, коли був анонсований цей ресурс, з обіду і до вечора, надійшло близько 600 заявок від людей", - сказав Бондаренко.

Війна в Україні та чат-боти:

Тelegram запустили чат-бот "Народний месник", в якому можна повідомляти про мітки, залишені окупантами в Україні, виявлену техніку або живу силу противника, випадки мародерства, а також про місця знаходження снарядів, що не розірвалися.

Станом на 18 березня в чат-бот вже надійшло більше ніж 44 тисяч повідомлень.

26 березня 2022 року в Київській області запустили Telegram-бот з пошуку зниклих громадян.

Війна проти України: