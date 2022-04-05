Раніше дані оприлюднили також о 12: 00 і опівночі / фото REUTERS

Відсьогодні оперативну інформацію про російське вторгнення Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднюватиме двічі на добу.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу в Facebook.

Інформація оприлюднюватиметься станом на 6:00 та 18:00.

Раніше дані оприлюднили також о 12:00 і опівночі.

Війна проти України:

  • 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
  • Збиток інфраструктурі України від війни в країні станом на 1 квітня 2022 року KSE Institute оцінив в $68,2 млрд, або майже у 2 трлн грн.
  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що втрати державного бюджету України через війну з Росією становлять близько 2 мільярдів гривень на день.
  • За офіційними даними ювенальних прокурорів станом на ранок 5 квітня 2022 року, 165 дітей загинули та 266 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
  • За підрахунками "Укравтодору", станом на 3 квітня всього в Україні через війну було зруйновано 23 тис.км доріг зі 170 тисяч (13%). Також зруйновано 273 Мости. Загальна сума збитку, заподіяного інфраструктурі, - 874 млрд грн.