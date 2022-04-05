Інформація оприлюднюватиметься станом на 6:00 та 18:00.

Відсьогодні оперативну інформацію про російське вторгнення Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднюватиме двічі на добу.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу в Facebook.

Інформація оприлюднюватиметься станом на 6:00 та 18:00.

Раніше дані оприлюднили також о 12:00 і опівночі.

Війна проти України: