Російські окупанти проводять передислокацію і переформатування своїх сил, які знаходяться на підступах до Донецької області з декількох боків.
Про це заявив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі інформаційного телемарафону.
"Кількість обстрілів збільшується, особливо вздовж лінії розмежування", - сказав він.
Кириленко також зазначив, що у напрямку з півночі та півдня проводиться робота по зміцненню й іншим компонентам, щоб ворога не просто стримати, а й розбити.
"Але зараз також відбувається такий процес. На мій погляд, це не просто накопичення, а певне перегрупування, і, можливо скажу свою суб'єктивну точку зору, вона теж базується на певних даних, - це те, що перегрупування йде і можливе підведення більш професійних сил противника. Для того, щоб принаймні десь їм домогтися успіху, але ми готові до того, щоб знищувати та стримувати ворога", - сказав Кириленко.
Він уточнив, що йде "передислокація і переформатування груп, які знаходяться на підступах до Донецької області з декількох сторін".
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