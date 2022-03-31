Російська Федерація продовжує перекидати до Білорусі ракетні підрозділи та найманців з Близького Сходу.
Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 18.00 у соціальній мережі Facebook.
"Росія продовжує перекидання ракетних підрозділів в Республіку Білорусь з метою збільшення інтенсивності обстрілів балістичними ракетами населених пунктів і об'єктів інфраструктури на території України. Так, в районі Гомеля виявлено прибуття трьох ракетних комплексів "Іскандер" і двох комплексів ППО "С-300" для їх прикриття", - йдеться в повідомленні.
Також, на Сіверському напрямку фіксується перекидання в білоруське місто Гомель найманців з країн Близького Сходу.
"За отриманою інформацією, 29 березня перекинуто 200 найманців до військового аеродрому Гомель", - йдеться в повідомленні.
Окремо сказано, що у РФ почалася практика подачі в судові установи заяв на військове керівництво родичами загиблих у війні з Україною російських військовослужбовців. Зокрема, подібний випадок подачі до суду на командира зафіксований у 752-у мотострілецькому полку зі складу 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- В ході вторгнення російські загарбники взяли під контроль два атомні об'єкти - Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції.