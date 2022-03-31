У районі Гомеля виявлено прибуття трьох ракетних комплексів "Іскандер" і перекинуто 200 найманців.

Російська Федерація продовжує перекидати до Білорусі ракетні підрозділи та найманців з Близького Сходу.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 18.00 у соціальній мережі Facebook.

"Росія продовжує перекидання ракетних підрозділів в Республіку Білорусь з метою збільшення інтенсивності обстрілів балістичними ракетами населених пунктів і об'єктів інфраструктури на території України. Так, в районі Гомеля виявлено прибуття трьох ракетних комплексів "Іскандер" і двох комплексів ППО "С-300" для їх прикриття", - йдеться в повідомленні.

Також, на Сіверському напрямку фіксується перекидання в білоруське місто Гомель найманців з країн Близького Сходу.

"За отриманою інформацією, 29 березня перекинуто 200 найманців до військового аеродрому Гомель", - йдеться в повідомленні.

Окремо сказано, що у РФ почалася практика подачі в судові установи заяв на військове керівництво родичами загиблих у війні з Україною російських військовослужбовців. Зокрема, подібний випадок подачі до суду на командира зафіксований у 752-у мотострілецькому полку зі складу 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу.

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