Також прикордоння потерпає від обстрілів.

Останніми тижнями російські загарбники активізували роботу диверсійно-розвідувальних груп біля кордону з Харківською областю.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі інформаційного телемарафону. "Раніше найбільше ми їх фіксували по Сумському напрямку. А за останні кілька тижнів ми бачимо зміну напрямку, а саме - у Харківській області", - цитує його Радіо Свобода.

Демченко вважає, що загарбники могли змінити тактику через те, що на Сумському напрямку вони не мають успіху. Також він зазначив, що на прикордонні Харківщини зараз значно зросла кількість обстрілів з боку російських загарбників.

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Ситуація на українсько-російському фронті: останні новини

За останніми даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку повномасштабної війни російські загарбницькі війська втратили в України близько 332 040 осіб.

Речник армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що окупанти відправляють свої війська в атаки власними мінними полями. Таке відбувається у 810-й окремій бригаді морської піхоти Чорноморського флоту та в підрозділі "Шторм-Z" на Херсонському напрямку.

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