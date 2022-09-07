Зокрема, перед окупантами постає питання, чи продовжувати підтримувати наступальний потенціал в сторону Бахмута, або захищатися від контратак українців на півдні.

Командири російських окупаційних військ зіштовхнулись із дилемою через контратаки Збройних сил України на різних напрямках фронту.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки у Twitter.

"Впродовж останніх 24 годин на трьох фронтах відбулися тяжкі бої: на півночі, біля Харкова; на сході на Донбасі; і на півдні у Херсонській області. Заплановані основні зусилля Росії, імовірно, стосуються наступу на Бахмут на Донбасі, але командири зіштовхуються з дилемою щодо того, чи розгортати оперативні резерви для підтримки цього наступу, або захищатися від постійних українських атак на півдні", - йдеться у повідомленні. Відео дня

"Численні одночасні загрози, розмах яких поширюється вздовж 500 км, перевірять здатність Росії координувати операційну побудову і перерозподіляти ресурси між багаточисельними угрупуваннями сил", - наголошують у розвідці.

"Раніше у війні нездатність Росії зробити це була однією із основних причин низької воєнної продуктивності", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українська армія веде контрнаступальні дії на двох напрямках:

"Наші тиснуть, тиснуть дуже сильно. І, звичайно, російське командування розгублене. А чому в двох місцях? Тому що ми не даємо їм маневрувати резервами, за рахунок одного напрямку посилювати інше".

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