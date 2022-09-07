Командири російських окупаційних військ зіштовхнулись із дилемою через контратаки Збройних сил України на різних напрямках фронту.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки у Twitter.
"Впродовж останніх 24 годин на трьох фронтах відбулися тяжкі бої: на півночі, біля Харкова; на сході на Донбасі; і на півдні у Херсонській області. Заплановані основні зусилля Росії, імовірно, стосуються наступу на Бахмут на Донбасі, але командири зіштовхуються з дилемою щодо того, чи розгортати оперативні резерви для підтримки цього наступу, або захищатися від постійних українських атак на півдні", - йдеться у повідомленні.Відео дня
"Численні одночасні загрози, розмах яких поширюється вздовж 500 км, перевірять здатність Росії координувати операційну побудову і перерозподіляти ресурси між багаточисельними угрупуваннями сил", - наголошують у розвідці.
"Раніше у війні нездатність Росії зробити це була однією із основних причин низької воєнної продуктивності", - сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українська армія веде контрнаступальні дії на двох напрямках:
"Наші тиснуть, тиснуть дуже сильно. І, звичайно, російське командування розгублене. А чому в двох місцях? Тому що ми не даємо їм маневрувати резервами, за рахунок одного напрямку посилювати інше".