Російські кораблі продовжують загрожувати Україні / фото REUTERS

Ворожі російські судна продовжують загрожувати ракетним ударом щонайменше 30 крилатих ракет, зберігаючи імовірність висадки десанту.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров на сторінці у Facebook.

"Корабельне угруповання ворога з чотирьох ракетних кораблів та сімох десантних кораблів продовжує тримати блокаду судноплавства...", - зазначив він.

Назаров наголосив, що ворожі судна продовжують загрожувати ракетним ударом щонайменше 30 крилатих ракет, зберігаючи імовірність висадки десанту.

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Раніше повідомлялося, що Росія вивела з Севастополя в Чорне море майже всі кораблі, які мають ракетну зброю. Окрім того, була інформація, що всі діючі підводні човни Чорноморського флоту Росії вийшли в море.

Оперативне командування "Південь" своєю чергою попереджало, що російські кораблі продовжують перебувати в повній бойовій готовності в Чорному морі.

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