Зберігається також ймовірність висадки десанту.

Ворожі російські судна продовжують загрожувати ракетним ударом щонайменше 30 крилатих ракет, зберігаючи імовірність висадки десанту.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров на сторінці у Facebook.

"Корабельне угруповання ворога з чотирьох ракетних кораблів та сімох десантних кораблів продовжує тримати блокаду судноплавства...", - зазначив він.

Назаров наголосив, що ворожі судна продовжують загрожувати ракетним ударом щонайменше 30 крилатих ракет, зберігаючи імовірність висадки десанту.

Раніше повідомлялося, що Росія вивела з Севастополя в Чорне море майже всі кораблі, які мають ракетну зброю. Окрім того, була інформація, що всі діючі підводні човни Чорноморського флоту Росії вийшли в море.

Оперативне командування "Південь" своєю чергою попереджало, що російські кораблі продовжують перебувати в повній бойовій готовності в Чорному морі.

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