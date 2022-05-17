Ворожі російські судна продовжують загрожувати ракетним ударом щонайменше 30 крилатих ракет, зберігаючи імовірність висадки десанту.
Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров на сторінці у Facebook.
"Корабельне угруповання ворога з чотирьох ракетних кораблів та сімох десантних кораблів продовжує тримати блокаду судноплавства...", - зазначив він.
Назаров наголосив, що ворожі судна продовжують загрожувати ракетним ударом щонайменше 30 крилатих ракет, зберігаючи імовірність висадки десанту.
Раніше повідомлялося, що Росія вивела з Севастополя в Чорне море майже всі кораблі, які мають ракетну зброю. Окрім того, була інформація, що всі діючі підводні човни Чорноморського флоту Росії вийшли в море.
Оперативне командування "Південь" своєю чергою попереджало, що російські кораблі продовжують перебувати в повній бойовій готовності в Чорному морі.