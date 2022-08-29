В результаті обстрілів зафіксовано кілька пожеж.

Російські окупанти обстріляли чотири райони Дніпропетровської області, пошкоджені житлові будинки.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, вдень російські окупаційні війська вдарили по Червоногригорівській громаді у Нікопольському районі - там зайнялася суха трава, нині пожежу вже ліквідовано. Також там було пошкоджено лінію електропередач.

Відео дня:

Крім того, рятувальники завершили обстеження територій Дніпровського та Синельниківського районів, які були обстріляні сьогодні рано вранці. Зафіксовано пошкодження житлових будинків, а пожежу, що сталася в Покровській громаді, ліквідовано.

Водночас у Криворізькому районі окупанти поцілили по прикордонним територіям Зеленодольської та Широківської громад - ніхто не постраждав, руйнувань немає.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ відбили наступ росіян на кількох напрямках. Окупанти намагалися покращити своє тактичне положення у напрямках Богородичного та Долини, а також просунутися у напрямку Івано-Дар'ївки, але йому нічого не вдалося.

Вас також можуть зацікавити новини: