Російські окупанти обстріляли чотири райони Дніпропетровської області, пошкоджені житлові будинки.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
За його словами, вдень російські окупаційні війська вдарили по Червоногригорівській громаді у Нікопольському районі - там зайнялася суха трава, нині пожежу вже ліквідовано. Також там було пошкоджено лінію електропередач.
Крім того, рятувальники завершили обстеження територій Дніпровського та Синельниківського районів, які були обстріляні сьогодні рано вранці. Зафіксовано пошкодження житлових будинків, а пожежу, що сталася в Покровській громаді, ліквідовано.
Водночас у Криворізькому районі окупанти поцілили по прикордонним територіям Зеленодольської та Широківської громад - ніхто не постраждав, руйнувань немає.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ відбили наступ росіян на кількох напрямках. Окупанти намагалися покращити своє тактичне положення у напрямках Богородичного та Долини, а також просунутися у напрямку Івано-Дар'ївки, але йому нічого не вдалося.