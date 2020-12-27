Зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російських найманців.

З початку сьогоднішньої доби російсько-окупаційні війська на Донбасі відкривали вогонь у бік українських позицій неподалік від Мар'їнки та Авдіївки.

Читайте такожБойовики на Донбасі з мінометів обстріляли приватний сектор Водяного (фото, відео)Про це йдеться у вечірньому зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

"Попри відносне затишшя, в районі ООС було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Неподалік від населеного пункту Мар'їнка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік українських позицій зі стрілецької зброї. Ворожа вогнева активність була помічена і неподалік від Авдіївки, де для коригування вогню з гранатометів різних систем ворог застосував БПЛА. Оперативні дії наших засобів РЕБ зупинили подальше використання БПЛА після перетину лінії розмежування. На численні обстріли противника українські воїни дали ворогові адекватну відповідь", - йдеться у зведенні.

У лавах Об'єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Також повідомляється, що сьогодні сапери державної служби України з надзвичайних ситуацій розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 32 вибухонебезпечних предмети.

Що цьому передувало

За добу 27 грудня в районі проведення ООС було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Російські найманці неподалік населеного пункту Березове вели неприцільний вогонь у бік українських позицій зі стрілецької зброї.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юлія Петриченко