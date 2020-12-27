З початку сьогоднішньої доби російсько-окупаційні війська на Донбасі відкривали вогонь у бік українських позицій неподалік від Мар'їнки та Авдіївки.
Читайте такожБойовики на Донбасі з мінометів обстріляли приватний сектор Водяного (фото, відео)Про це йдеться у вечірньому зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.
"Попри відносне затишшя, в районі ООС було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Неподалік від населеного пункту Мар'їнка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік українських позицій зі стрілецької зброї. Ворожа вогнева активність була помічена і неподалік від Авдіївки, де для коригування вогню з гранатометів різних систем ворог застосував БПЛА. Оперативні дії наших засобів РЕБ зупинили подальше використання БПЛА після перетину лінії розмежування. На численні обстріли противника українські воїни дали ворогові адекватну відповідь", - йдеться у зведенні.
У лавах Об'єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
Також повідомляється, що сьогодні сапери державної служби України з надзвичайних ситуацій розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 32 вибухонебезпечних предмети.
Що цьому передувало
- За добу 27 грудня в районі проведення ООС було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
- Російські найманці неподалік населеного пункту Березове вели неприцільний вогонь у бік українських позицій зі стрілецької зброї.
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