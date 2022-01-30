На окупованому Донбасі російські бойовики розмістили з порушеннями Мінських домовленостей 70 одиниць техніки.

На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів поранено українського військового.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:00.

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню: в напрямку Станиці Луганської ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я середньої тяжкості.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, наголосили у штабі.

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Окрім цього, українська сторона СЦКК зафіксувала розміщення нової військової техніки на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

"Протягом минулої доби додатково виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 70 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей", - розповіли в Генштабі Збройних сил України.

Зазначається, що зокрема на окупованій частині Донецької області окупанти розмістили додатково 7 одиниць збройної техніки, а Луганської – 63.

В складі виявленого озброєння – танки, ББМ, артилерійські установки та самохідні гаубиці.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Донбасі російські бойовики намагалися проникнути на українські позиції. Однак "ворог відмовився від своїх намірів" та відступив на тимчасово окуповану територію.

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