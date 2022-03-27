Російські війська отримують саме такі накази: знищувати все, що робить наш народ народом, наших людей людьми, нашу культуру культурою.

Російські окупанти свідомо вбивають мирних людей, знищують житлові квартали, поціляють в укриття та лікарні, у школи, університети.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

"Окупанти скоїли черговий злочин проти історії. Проти історичної справедливості. Біля Харкова російські війська у своєму фірмовому нелюдському стилі "денацифікували" меморіал жертвам Голокосту – в Дробицькому Яру. У роки Другої світової війни в цьому місці нацисти розстріляли близько 20 тисяч людей. Через 80 років їх убивають вдруге. І це робить Росія. Менора у Дробицькому Яру, розбита російськими снарядами сьогодні, - це ще одне запитання до всієї єврейської громади світу про те, скільки ж іще злочинів проти нашої спільної пам'яті про Голокост буде дозволено скоїти Росії на нашій українській землі", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що російські війська отримують саме такі накази: знищувати все, що робить наш народ народом, наших людей людьми, нашу культуру культурою.

"80 років тому нацисти саме так намагалися захопити Європу. Саме так, як діють окупанти в Україні. Ніхто їм цього не пробачить. Буде відповідальність. Так само, як і 77 років тому. Найімовірніше не в Нюрнберзі. Але сенс буде аналогічний. Ви побачите. Всі побачать. Всі. Ми гарантуємо", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський ввів кримінальну відповідальність за "злив" руху та позицій ЗСУ.

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