Найбільше дітей постраждало у Донецькій, Київській та Харківській областях.

До 465 зросла кількість дітей, поранених з початку повномасштабної війни в Україні.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що за добу кількість дітей-жертв не змінилося - 261. Зросла кількість поранених - 465.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - зауважили в ОГПУ.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 187, Київській - 116, Харківській - 112, Чернігівській - 68, Луганській - 52, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

Повідомляється, що 2 червня військовослужбовці армії РФ обстріляли з артилерії с. Мар’янське Криворізького району Дніпропетровської області. Поранено жінку та її двох дітей 10 та 7 років.

Крім того, через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1 тис. 938 закладів освіти. При цьому 182 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, за даними ООН за сто днів повномасштабної війни Росії проти України майже 14 мільйонів українців були змушені покинути свої будинки, більшість з них - жінки і діти. Понад 3 млн українських дітей були змушені перервати навчання через бойові дії, що почалися.

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