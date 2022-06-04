За сто днів повномасштабної війни Росії проти України майже 14 мільйонів українців були змушені покинути свої будинки, більшість з них - жінки і діти.
Про це говориться у доповіді кризового координатора ООН по Україні Аміна Авада.
"Такого масштабу і такої швидкості вимушеного переселення в історії ще не було", - наголошується в заяві координатора.
За даними ООН, понад 3 млн українських дітей були змушені перервати навчання через бойові дії, що почалися.
По всій Україні у сотень тисяч громадян немає доступу до води та електрики.
"В цілому, 15,7 млн жителів України потребують гуманітарної допомоги і число нужденних зростає", - повідомляється в доповіді ООН.
Раніше з нагоди 100 днів повномасштабної війни РФ проти України генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав припинити насильство і почати переговори.
"Оскільки ми виділяємо цей трагічний день, я відновлюю мій заклик до негайного припинення насильства, необмеженого гуманітарного доступу для всіх тих, хто його потребує, безпечної евакуації цивільних, які опинилися в пастці бойових дій і до негайного захисту цивільних і дотримання прав людини відповідно до міжнародних норм", - підкреслив Гутерріш.
Як писав УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що за 100 днів війни Росія не змогла досягти жодної стратегічної мети.
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