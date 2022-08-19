Супротивники відкривали вогонь з "Ураганів" та "Торнадо С".

Внаслідок нічних ворожих обстрілів на Дніпропетровщині загинув чоловік та поранено дитину.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч масових ворожих атак... Російська армія накрила вогнем одразу три райони - Криворізький, Синельниківський та Нікопольський. У Апостолівській громаді Криворізького району росіяни вбили 36-річного чоловіка. Вони обстріляли громаду з "Ураганів". У селі Перше Травня понівечене житло, газогін та лінія електропередач", - розповів він.

Тим часом, по Великій Костромці Зеленодольської громади окупанти били зі ствольної артилерії. Є руйнування. Люди не ушкоджені.

Резніченко також повідомив, що у Межівській громаді Синельниківського району поранений 12-річний хлопчик.

"Він просто спав удома, коли у його будинок прилетіли снаряди з російської РСЗВ "Торнадо С". Дитина у лікарні, її прооперували. У селі є понівечене житло", - зазначив Резніченко.

Тим часом, за його словами, по центру Нікополя ворог випустив 10 снарядів зі ствольної артилерії.

"У місті пошкоджені до 20 багатоповерхівок, з десяток магазинів, ліцей, банк та автобусна запинка. Виведено з ладу лінію електропередач. Працюють електрики", - додав Резніченко.

Він також зауважив, що у місті обійшлося без загиблих та поранених.

Нагадаємо, уночі 18 серпня російська армія завдала ударів по двох районах Дніпропетровської області - Нікопольському та Криворізькому, було поранено жінку й пошкоджено 15 будинків, школу, храм і машини.

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