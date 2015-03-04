ЗМІ: Віце-мером Словʼянська став 22-річний любитель швейцарських годинників та люксових авто

Про це йдеться в сюжеті програми "Гроші", повідомляє ТСН.

"Ярослав Секірож у свої 22 роки вже радник губернатора Донецької області та перший заступник мера Слов'янська…У 17 років починав вантажником, в 21 рік - заступник гендиректора машзаводу. Одночасно навчався у Харківському університеті. Ярослав - любитель швейцарських годинників, автомобілів люкс-класу і хлопець з президентськими амбіціями", - йдеться в сюжеті.

Як зазначається, до призначення в органи влади він значився президентом "Союзу молоді Донбасу", а членом Молодіжної ради при Кабміні його зробив прем'єр-міністр Микола Азаров в 2012 році.

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Тоді ж Секірож їздив по містах Донбасу і організовував круглі столи на захист російської мови.

Згідно з повідомленням, знайомі донецького багатія розповіли, що він приїжджав в кав'ярню на "Крайслері", завжди був в оточенні охоронців, весь час хизувався зв'язками, погрожував податковими перевірками, а під час Майдану переконував, що Янукович введе військовий стан і всіх розжене.

Окрім того, як йдеться в сюжеті, після захоплення в квітні 2014 року Донецької ОДА він позував на тлі сепаратистів.