Російські сили також демонтують бетонні іригаційні споруди на Херсонщині, щоб приховати важку артилерію від українських ударів.

Росіяни можуть влаштовувати атаки під фальшивим прапором біля Херсона, щоб завадити підтримці населення українських контрнаступних операцій.

Про це пише американський Інститут дослідження війни (ISW).

Росіяни і надалі зміцнюють резервні позиції у Херсонській та Миколаївській областях, ймовірно, у відповідь на контратаки українців. Зокрема, вони покращили оборонні позиції в районі Безводного та Іщенки, на південний схід від Давидового Броду.

Російські сили також демонтують бетонні іригаційні споруди на Херсонщині, щоб приховати важку артилерію від українських ударів.

Повідомляється, що російські війська обстрілювали українські позиції на кордонах Херсон-Миколаїв та Херсон-Дніпропетровська області, ймовірно, у спробі завадити українському просуванню.

Раніше стало відомо, що 15 червня у Чорнобаївці Херсонської області зранку 15 червня пролунав вибух. Загинули двоє людей, ще п’ятеро дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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