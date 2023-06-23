Російські окупанти продовжують незаконно депортувати українців. Загарбники вивезли ще 600 жителів тимчасово окупованих територій.
Центр національного опору повідомив, що з кінця травня до початку червня до Ростовської області Російської Федерації депортував ще 600 українців, які проживають у Дебальцевому та Докучаєвську Донецької області та Старобільську Луганської області. У цих населених пунктах знаходяться табори, де тримають людей перед депортацією.
Зазначається, що далі схема депортації така:
- Окупаційна адміністрація віддає вказівку так званому "міністерству транспорту", яке має виділити автобуси.
- "Міністерство охорони здоров'я" нібито забезпечує медичний супровід.
- "Головне управління МНС РФ" перевозить і супроводжує українців.
"Кожен із співробітників цих структур відомий і понесе покарання за злочини проти людства", - підсумували в ЦНС.
Депортація українців російськими окупантами - останні новини
Армія Російської Федерації відзначилася в Україні безліччю військових злочинів, у тому числі насильницькою депортацією. Росіяни викрадали всіх - як дорослих, так і дітей.
Наприкінці травня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець повідомив, що окупанти поховали щонайменше 19 453 маленьких українців.