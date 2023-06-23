Зазначається, що постраждали жителі Донецької та Луганської областей.

Російські окупанти продовжують незаконно депортувати українців. Загарбники вивезли ще 600 жителів тимчасово окупованих територій.

Центр національного опору повідомив, що з кінця травня до початку червня до Ростовської області Російської Федерації депортував ще 600 українців, які проживають у Дебальцевому та Докучаєвську Донецької області та Старобільську Луганської області. У цих населених пунктах знаходяться табори, де тримають людей перед депортацією.

Зазначається, що далі схема депортації така:

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Окупаційна адміністрація віддає вказівку так званому "міністерству транспорту", яке має виділити автобуси. "Міністерство охорони здоров'я" нібито забезпечує медичний супровід. "Головне управління МНС РФ" перевозить і супроводжує українців.

"Кожен із співробітників цих структур відомий і понесе покарання за злочини проти людства", - підсумували в ЦНС.

Депортація українців російськими окупантами - останні новини

Армія Російської Федерації відзначилася в Україні безліччю військових злочинів, у тому числі насильницькою депортацією. Росіяни викрадали всіх - як дорослих, так і дітей.

Наприкінці травня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець повідомив, що окупанти поховали щонайменше 19 453 маленьких українців.

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