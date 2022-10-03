Інформація про загиблих та поранених уточнюється.

Російські окупанти нанесли ракетні удари по Дніпропетровщині, інформація про загиблих та поранених уточнюється.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ранок розпочався з ракетної атаки на область. Росіяни ударили по Дніпровському району. На місці прильоту працюють усі служби. Інформація про загиблих та поранених уточнюється", – повідомив він.

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Резніченко також наголосив, що усю ніч ворог тероризував Нікопольський та Криворізький райони.

Зокрема, за його словами, Нікопольський район росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії. Ударили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Обійшлося без загиблих та поранених.

Тим часом у Нікополі понівечено з десяток багатоповерхових і приватних будинків та лінії електропередач, а у Марганецькій громаді через російські снаряди спалахнула пожежа у дачному будинку. Полум’я вогнеборці уже приборкали.

"У Мирівській громаді майже 1 000 родин залишилися без світла. Аварійні бригади енергетиків уже працюють", – додав він.

Тим часом у Криворізькому районі під удар потрапила Зеленодольська громада. У селі Мар’янське пошкоджені приватні оселі, сонячна електростанція, склади сільгосппідприємства, газогін та електромережі. Люди не постраждали.

Атаки по Дніпропетровщині: що варто знати

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України в лютому поточного року російські загарбники захопили значну частину Запорізької області та Херсонської областей.

Населені пункти Дніпропетровщини, розташовані ближче до лінії фронту, передусім Нікополь та Кривий Ріг, постійно зазнають обстрілів окупантами. Частішають і обстріли обласного центру.

В ніч на 29 вересня російські загарбники вчинили масований обстріл Дніпра. Внаслідок обстрілу в місті пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Пошкоджень зазнали ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач. В результаті атаки вбито двох дорослих і двох дітей - 8-річного хлопчика та 9-річну дівчинку.

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