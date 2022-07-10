Противник продовжує ведення бойових дій на своїх рубежах оборони.

У Оперативному командуванні "Південь" повідомили про знищення 15 російських окупантів та понад 60 одиниць ворожої техніки.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці командування у Facebook.

Зазначається, що ситуація в операційній зоні південних регіонів напружена, динамічна у розвитку, але контрольована силами оборони.

"Противник продовжує ведення бойових дій на своїх рубежах оборони, застосовуючи підступну тактику обстрілів наших тилових районів і авіаційних ударів", - мовиться у дописі.

Так, на світанку з району Нової Каховки рашисти здійснили масований ракетний удар з використанням зенітно-ракетних систем С-300. Розривними снарядами посиленого осколкового ураження було обстріляно Березнегуватський район Миколаївщини, де уражено об'єкти залізничної інфраструктури, але без жертв. Також ворог обстріляв Великоолександрівську громаду Херсонщини, де влучання сталися в більшості випадків поза населеними пунктами по елеватору, по полях та автотранспортних шляхах. Суттєвих руйнувань та постраждалих нема.

"В районі Плотницького урочища ворог, намагаючись стримати просування наших військ, не має успіху на суходолі та продовжує наносити гелікоптерні удари. Дві спроби таких атак були безуспішні, ухиляючись від вогню у відповідь, Ка-52 змушені були ретируватися", - констатували в командуванні.

Натомість українськими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань було нанесено потужне ураження пункту управління Росгвардії поблизу Херсона та знищено чотири склади з боєприпасами в різних районах Херсонщини.

"Підтверджені втрати противника складають 15 рашистів та понад 60 одиниць техніки, серед яких 57 - це броньована та автомобільна техніка, в тому числі командно-штабні машини, що були знищені в Чорнобаївці вчора, а також протитанковий і переносний зенітний ракетні комплекси, інша броньована та автомобільна техніка, знищена на ворожих позиціях вздовж лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що корабельне угруповання ворога не має змін: два ракетних та три великих десантних кораблі окупантів чергують в штормовому морі, продовжують тримати блокаду судноплавства та загрозу ракетного удару 16 "Калібрами".

Війна в Україні та HIMARS:

8 липня 2022 року Президент США Джо Байден підписав новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів.

У пакет також входять чотири додаткові ракетні установки та боєприпаси, в результаті чого кількість високомобільних артилерійських ракетних систем, які США надають Україні, досягла 12.

Із загальної кількості обіцяних 8 HIMARS вже доставлені в Україну. На сьогодні навчання за системою пройшли понад 100 українських бійців.

10 липня 2022 року стало відомо, що HIMARSи творять з російською армією абсолютно страшні речі.

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