Військовослужбовці Російської армії дезертують і відмовляються битися на полі бою.
Про це повідомляють у прес-службі Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки.
За словами високопоставленого військового чиновника, є свідчення того, що бойовий дух росіян знижується.
"Ми як і раніше спостерігаємо зростаючі ознаки проблем з дисципліною і моральним духом в російській армії", - сказав він.
Також існує багато звітів, в яких детально описується, як російські солдати всіх рівнів дезертують з постів або відмовляються битися.
"Ми продовжуємо бачити це в роздумах і розмовах з українцями, які це підтверджують", - зазначив військовий.
Раніше глава британської розвідки MI6 Річард Мур заявив, що російські загарбники можуть взяти паузу в найближчі кілька тижнів.
"Я думаю, що вони ось-ось видихнуться. Наша оцінка полягає в тому, що росіянам буде все важче постачати робочу силу протягом наступних кількох тижнів", - сказав Річард Мур.
Нагадаємо, що раніше про збільшення випадків дезертирства російських окупантів повідомляли і в Генеральному штабі Збройних сил України.