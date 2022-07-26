Бойовий дух росіян знижується.

Військовослужбовці Російської армії дезертують і відмовляються битися на полі бою.

Про це повідомляють у прес-службі Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки.

За словами високопоставленого військового чиновника, є свідчення того, що бойовий дух росіян знижується.

"Ми як і раніше спостерігаємо зростаючі ознаки проблем з дисципліною і моральним духом в російській армії", - сказав він.

Також існує багато звітів, в яких детально описується, як російські солдати всіх рівнів дезертують з постів або відмовляються битися.

"Ми продовжуємо бачити це в роздумах і розмовах з українцями, які це підтверджують", - зазначив військовий.

Раніше глава британської розвідки MI6 Річард Мур заявив, що російські загарбники можуть взяти паузу в найближчі кілька тижнів.

"Я думаю, що вони ось-ось видихнуться. Наша оцінка полягає в тому, що росіянам буде все важче постачати робочу силу протягом наступних кількох тижнів", - сказав Річард Мур.

Нагадаємо, що раніше про збільшення випадків дезертирства російських окупантів повідомляли і в Генеральному штабі Збройних сил України.

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